CarAmigo fait rouler les voitures qui dorment sur la voirie

L’utilisateur consulte alors le calendrier des propriétaires sélectionnés selon ses critères choisis ( type de voiture, localisation, etc) et réserve le véhicule. La prise en charge et la remise des clefs ainsi que la signature du contrat de location se produisent lors de la rencontre des deux parties. Le propriétaire d’un véhicule peut cependant toujours refuser une demande de location. A la fin de la location l’utilisateur comme le propriétaire sont notés. Notes qui donnent un aperçu du sérieux de l’un et de l’autre. En moyenne, le coût d’une journée de location revient à environ 35 euros par jour. Le temps moyen d’une location est d’un peu plus de trois jours pour un total de 70 kilomètres.