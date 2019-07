Un policier hospitalisé après un incident lors d’un contrôle à Berchem-Sainte-Agathe

Un policier a été renversé par un conducteur qui a pris la fuite, mercredi vers 15H40, à hauteur des rues de Grand-Bigard et de l’Eglise à Berchem-Sainte-Agathe, selon une information du groupe Sudpresse confirmée mercredi en fin de journée par Johan Berckmans, le porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe et Ganshoren).

Le policier a été hospitalisé, mais son état n’est pas grave.

Des policiers étaient mobilisés dans le cadre de l’opération hebdomadaire Némésis, qui consiste à contrôler des véhicules, des personnes ou encore des établissements. Des policiers ont voulu contrôler une voiture, qui comptait plusieurs passagers. Le policier demandait à consulter les papiers du véhicule. La portière côté passager a été ouverte, mais le conducteur a démarré, prenant la fuite. Le policier s’est retrouvé coincé au niveau de la portière et a été traîné sur plusieurs mètres. Il s’est plaint de douleurs au dos et à la tête. Il a été transporté à l’hôpital. Il ressort des radios et examens effectués que son état n’est pas préoccupant.