Les Berchemois âgés entre 2 et 12 ans pourront avoir un vélo adapté à leur âge

D’ici six mois, plus besoin d’acheter un vélo qui deviendra un jour trop petit pour son enfant. Pour 20 euros de caution par an, les jeunes Berchemois âgés entre 2 et 12 ans pourront recevoir, en prêt, un vélo adapté à leur âge.

C’est ce qui a été décidé en Conseil communal ce lundi, apprend on ce mercredi matin. Berchem-Sainte-Agathe est la troisième commune bruxelloise à proposer des vélos à ces jeunes après Molenbeek et Anderlecht.

A.V. – Photo: BX1