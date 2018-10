Communales 2018 : à Berchem-Sainte-Agathe, la Liste du Bourgmestre chute et l’Open MR talonne

À Berchem-Sainte-Agathe, 17 bureaux sur 17 ont été dépouillés.



Selon les résultats provisoires, la Liste du Bourgmestre Joël Riguelle (cdH) mène actuellement avec 25,96% des voix, soit plus de 4% de moins qu’en 2012. Elle est talonnée par l’Open MR qui grimpe de 19% à 22,58% en six ans. Ecolo-Groen suit en troisième position avec 14,73%, soit 3% de plus qu’en 2012.

La Liste du Bourgmestre compte donc 8 sièges (-2 par rapport à 2012) alors que l’Open MR est à 7 sièges (+1). Le PS-sp.a + est à 5 sièges (+1) devant Ecolo-Groen, qui compte 4 sièges (+1). DéFI compte 2 sièges et la N-VA obtient le dernier siège. La majorité LBR-MR en cours ces six dernières années pourrait donc être reconduite.

