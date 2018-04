Des collecteurs ouvrent les portes de leur maison transformée en véritable musée à Berchem-Sainte-Agathe

Découvrir des peintures et des sculptures d’art moderne et contemporain dans un salon ou un jardin, c’est possible. Pendant quatre jours des collecteurs et des artistes de Berchem-Sainte-Agathe vous ouvrent les portes de leur maison, transformée en véritable musée.

Aujourd’hui près de 60 riverains se sont invités dans 3 maisons d’une même rue à Berchem-Sainte-Agathe pour y découvrir des œuvres d’art-déco. Les visites sont gratuites. L’aventure se termine mardi. Des dizaines de personnes y sont déjà attendues.

► Reportage de Fanny Rochez et Marjorie Fellinger