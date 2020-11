Berchem-Sainte-Agathe : deux individus recherchés pour le braquage d’une station service

La police a diffusé mardi, sur demande du parquet de Bruxelles, un avis de recherche pour deux jeunes hommes suspectés d’avoir braqué une station-service Texaco située avenue de la Basilique à Berchem-Sainte-Agathe, le 15 août 2020. Les deux individus ont été filmés par les caméras de vidéo-surveillance de la station lorsqu’ils sont entrés, portant un masque buccal qui leur couvrait le visage, puis lorsqu’ils ont menacé l’employé derrière le comptoir avec une arme à feu, exigeant de lui de leur remettre le contenu de la caisse.

Les images montrent encore que les auteurs se sont emparés des billets, puis que l’un d’eux a emmené la victime dans une pièce adjacente et l’a contrainte à ouvrir le coffre-fort. Les auteurs ont vidé ce coffre et sont retournés derrière le comptoir pour y dérober des paquets de cigarettes. Enfin, ils ont quitté les lieux sans se presser.

“Le premier auteur est âgé d’une vingtaine d’années. Il est de corpulence normale et a les cheveux foncés et bouclés. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon gris clair et d’un sweat à capuche noir. Il était armé d’un pistolet argenté“, a décrit la police.

“Le deuxième est également âgé d’une vingtaine d’années. Il est de corpulence normale et a les cheveux foncés coupés court. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de sport noir et d’une veste matelassée foncée, munie d’une capuche dont la doublure est bleue. Il était en possession d’un sac à dos noir et bleu avec une ligne transversale blanche“, a-t-elle détaillé.

Les personnes en possession d’informations sur ces faits ou ces suspects sont invités à contacter la police via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

Belga