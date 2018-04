Les polices de la route et du sud de Bruxelles ouvrent leurs portes au public samedi

La police fédérale de la route du Brabant et la police locale Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem ouvriront leurs portes au public samedi après-midi. Des navettes seront organisées entre les deux sites, situés respectivement rue Jules Cockx à Auderghem et rue des Tritomas à Watermael-Boitsfort. Différentes démonstrations seront organisées.

C’est la sixième année que ce type de collaboration est mis en place. Le site de la police de la route sera ouvert au public de 13H00 à 18H00. Des véhicules historiques et récents seront exposés, notamment ceux de délégations allemande, hollandaise, française et luxembourgeoise. Des démonstrations de drones et d’interventions avec des chiens seront entre autres proposées. Le public pourra aussi s’exercer dans un stand de tirs avec des balles factices. Différents stands d’information seront également mis en place. Les policiers en formation ont pu visiter le site vendredi après-midi.