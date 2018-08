Coups de couteau à Auderghem : L’adulte et le mineur interpellés remis en liberté

L’homme de 26 ans et l’adolescent de 15 ans qui ont été interpellés lundi soir dans le cadre d’une affaire de coups de couteau donnés sur le parking du magasin Carrefour d’Auderghem ont été remis en liberté, indique mercredi le parquet de Bruxelles. Le majeur, qui aurait poignardé un homme de 48 ans dans le dos et au thorax, a néanmoins été inculpé pour coups et blessures volontaires suivis d’une incapacité de travail, ainsi que de port d’arme prohibé. Un chien a également reçu des coups de couteau lors de cette bagarre.

La bagarre a éclaté lundi soir vers 23h45 sur le parking du magasin Carrefour d’Auderghem. Son contexte et déroulé ne sont pas encore clairement établis, mais selon les premiers éléments de l’enquête, un différend a éclaté entre un homme de 26 ans accompagné de deux chiens et un groupe composé de deux adultes et trois mineurs. La dispute a commencé aux abords du Burger King et a continué sur le parking.

Pour une raison inconnue, la rixe a dégénéré et le propriétaire des chiens a assené plusieurs coups de couteau au thorax et dans le dos d’un des adultes du groupe. Un de ses chiens a lui aussi été poignardé. Si dans un premier temps, un adolescent de 15 ans issu de ce même groupe a été soupçonné d’avoir agressé le chien, il est apparu à l’issue des auditions des différents protagonistes de la bagarre, qu’il n’est pas à l’origine des blessures de l’animal. Il a donc été remis en liberté. L’enquête vise à présent à déterminer la cause précise de la bagarre et son déroulé.

Belga, photo: Google Map