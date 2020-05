Coronavirus : la commune d’Auderghem prend des mesures spécifiques pour ses citoyens

La commune d’Auderghem a décidé de prendre plusieurs mesures spécifiques à l’égard de ses habitants et des secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus.

“Les Autorités, dont la commune – institution de proximité par excellence – se doivent de porter leur attention à tous les impacts de la crise et pour tous les citoyens et/ou secteurs qui en subissent les désagréments“, explique la commune d’Auderghem dans un communiqué.

“Au-delà des mesures préconisées par le Conseil National de Sécurité et d’un ensemble de mesures prises communément par les différentes autorités du Pays, la commune d’Auderghem a également décidé de prendre des mesures totalement spécifiques pour soutenir les citoyens, acteurs et secteurs fragilisés par la crise. Ces mesures ne sont en rien redondantes avec les actions entreprises par d’autres niveaux de pouvoir dans le cadre de leurs compétences”

Actions spécifiques à l’égard du personnel communal – Budget : 120.000€

· Octroi d’une prime d’engagement de 10€ bruts/jour pour le personnel communal dont la présence sur le terrain est nécessaire ainsi que l’octroi d’une rémunération à 200% pour les heures prestées en dehors des heures de travail habituelles. Ces mesures sont couplées à l’exclusion d’appliquer le chômage technique ou socio-économique.

Actions spécifiques à l’égard des élèves – Budget : 230.000€

· Livraison de manuels et livres pédagogiques à chacun des 1.360 élèves fréquentant les centres scolaires communaux. Cette initiative se voulait être une invitation à la lecture, une compétence particulièrement importante à entraîner pour reprendre au mieux la classe.

· Mise en place d’une stratégie sans précédent pour venir en aide aux élèves en difficultés. Ainsi, un dispositif de type « Echec à l’échec » sera organisé à l’échelle communale et proposé à tous les Auderghemois de la 1e primaire à la 3e secondaire. Celui-ci sera entièrement gratuit. Ce dispositif sera proposé aux élèves sur base d’une inscription préalable.

· Organisation d’un enseignement personnalisé, à partir de la rentrée scolaire de septembre 2020, en proposant une remédiation accrue durant toute l’année scolaire. L’équipe actuelle de remédiation sera augmentée en engageant 4 maîtres supplémentaires de remédiation (un pour chaque école).

Actions spécifiques à l’égard des secteurs culturels, créatifs, artistiques, sportifs et associatifs – Budget : 42.000€

· Adoption d’un budget spécifique pour couvrir des situations démontrées de crise financière exceptionnelle. Ce budget a également permis de soutenir la section locale de la Croix-Rouge, des associations néerlandophones et la Fondation Roi Baudouin pour l’achat de matériel sanitaire.

Actions spécifiques à l’égard des commerces locaux/PME/Entreprises – Budget : 350.000€

· Gel des loyers des surfaces commerciales, de la Régie foncière communale, occupées par des commerçants hors secteur alimentaire.

· Remboursement du dernier précompte immobilier professionnel payé au prorata des mois d’inoccupation totale ou partielle pour les PME reconnues fragilisées et aidées par la Région. Il s’agit là d’un soutien financier direct de trésorerie pour les commerçants locaux et d’une mesure inédite en Région bruxelloise.

Actions spécifiques à l’égard des citoyens fragilisés économiquement et socialement – Budget : 300.000€

· Octroi d’une allocation exceptionnelle de 300.000€ au CPAS d’Auderghem. Cette aide permettra d’augmenter un certain nombre d’aides (RIS ou ERIS, avance sur allocations sociales, aide pour endettement).

· Révision à la baisse des loyers des locataires des logements de la Régie foncière communale dont le revenu a été amputé de partie.

Actions spécifiques à l’égard de l’Emploi/des Formations – Budget : 30.000€

· Mise en place d’initiatives spécifiques (ateliers, formations,…) qui permettraient aux DEI les plus touchés (les chercheurs d’emploi de longue durée, les personnes peu qualifiées, les familles monoparentales) de retrouver le chemin de l’emploi et/ou définir un nouveau projet professionnel.

Opération « Un masque voor iedereen » – Budget : 12.000€

· Mise sur pieds en un temps record d’une vaste opération de solidarité « Un masque voor iedereen ». Ce projet fait suite à la recommandation du Bourgmestre aux citoyens par rapport au port du masque et pour répondre à la carence des Autorités supérieures. Des membres du personnel communal (45) et des couturier(ères) volontaires (190) issus de la population auderghemoise se sont unis pour la production de masques en faveur des personnes n’en ayant pas et ne pouvant s’en procurer et/ou en confectionner. Ce sera ainsi près de 10.000 masques distribués en faveur des ménages auderghemois.

Budget global des mesures spécifiques à Auderghem : 1.082.000€

« Cette crise aura ébranlé des situations économiques établies, affaibli les apprentissages pédagogiques, fragilisé les travailleurs en perte d’activités et laissé pour compte celles et ceux qui souffraient déjà avant l’arrivée de l’épidémie » explique Didier Gosuin. « L’ensemble des mesures prises par Auderghem se veut socialement juste, équitable et supportable financièrement» poursuit-il. « Aujourd’hui, c’est un budget de quasiment 1,7 million d’euros pour l’ensemble des mesures que la commune a débloqué pour soutenir citoyens, acteurs et secteurs fragilisés ». « Quiconque aura besoin d’aide en trouvera via la solidarité communale, en tout temps et plus particulièrement en cette période compliquée » conclut le Bourgmestre.

