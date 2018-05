Chirec: un ticket de parking perdu peut coûter jusqu’à 100 euros

Du côté du Chirec, le nouvel hôpital installé près de Delta à Audergehm, perdre son ticket de parking peut coûter jusqu’à 100 euros. C’est ce qu’explique la DH, qui rapporte la mésaventure vécue en avril dernier par une mère de famille.

Du côté du Chirec, on confirme que le montant officiel pour un ticket perdu est bien de 100 euros. “Mais nous ne faisons quasiment jamais payer ce montant aux personnes qui consultent chez nous. L’objectif est d’éviter que notre parking soit utilisé comme un parking de délestage. Nous sommes à l’entrée de Bruxelles, donc c’est tentant pour les navetteurs. Ce n’est pas la première fois que le problème se pose. On a même des patients qui se trompent de bouton et se retrouvent avec 100 euros à payer. On en a d’autres aussi qui tentent de nous arnaquer”, explique Michel de Wever, médecin chef du site Delta.