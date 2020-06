Bateau-pirate, tyrolienne et balançoires : la pleine de jeux du Rouge-Cloître à Auderghem fait peau neuve

La plaine de jeux du Rouge-Cloître est constituée de trois parties dont deux ont fait l’objet d’une rénovation ces derniers mois. Les deux espaces rénovés comprennent un bateau-pirate pour les enfants plus âgés ainsi qu’un bac à sable avec des balançoires, des toboggans, une tyrolienne et des structures d’escalade pour les enfants plus jeunes.

Le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron a inauguré samedi la plaine de jeux rénovée du Rouge-Cloître à Auderghem. Les travaux de rénovation, qui ont pris fin vendredi, avaient débuté en novembre 2019. La réouverture de cet espace récréatif intervient une dizaine de jours après la décision d’autoriser à nouveau l’accès des plaines de jeux pour les enfants jusqu’à 12 ans. Les plaines de jeux avaient en effet été fermées en mars dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Un budget de 1.050.000 euros a été prévu pour la rénovation de l’ensemble de la plaine de jeux. Les travaux de la troisième partie débuteront au mois de septembre.

“Cette troisième partie comprendra un village de tipis, un petit étang ainsi qu’un parcours entre les arbres”, explique Cecile Duvivier de Bruxelles-Environnement. “L’idée est d’en faire à nouveau une sorte de village indien afin que les trois parties soient reliées entre elles sur base du thème Peter Pan.” (Belga)

■ Reportage de Philippe Jacquemotte, Morgane Van Hoobrouck et Raphaël Sossa