Auderghem : une partie de la Promenade verte rénovée en août

Le célèbre chemin adapté aux piétons et cyclistes sera de nouveau accessible à partir du 2 septembre.

Une partie de la Promenade verte, à Auderghem, va être en travaux du 1er août au 1er septembre inclus, annoncent Bruxelles Environnement et la commune d’Auderghem. La section entre la chaussée de Watermael et la chaussée de Wavre sera ainsi fermée à toute circulation piétonne ou cycliste durant un mois.

Le chantier servira notamment à la mise en place de seuils en pavé, comme devant l’Autre École, et d’installer un éco-drain pour l’évacuation des eaux.

Une déviation est prévue via la rue de la Vignette ou la rue Robert Willame pour les piétons et via l’avenue Edmond Van Nieuwenhuyse et le boulevard du Souverain pour les cyclistes.

Gr.I. – Photo : Bruxelles Environnement