Auderghem : un homme grièvement blessé après avoir été poignardé lors d’une rixe

Un homme âgé de 48 ans été poignardé au thorax et dans le dos lors d’une rixe survenue lundi soir à Auderghem, à hauteur du Burger King. Ses jours ne sont toutefois pas en danger. L’auteur, un homme âgé de 26 ans, a été interpellé et une instruction est ouverte pour tentative de meurtre.

Lors de cette bagarre dont le contexte et le déroulé restent nébuleux, un chien a également reçu des coups de couteau. L’auteur de cette deuxième agression serait un mineur de 15 ans, qui a été privé de sa liberté, indique mardi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information de RTL.

Les faits se sont produits vers 23h45 sur le parking du magasin Carrefour d’Auderghem, à hauteur du Burger King. Leur contexte et déroulé n’est pas encore clairement établi mais selon les premiers éléments de l’enquête, un différend a éclaté entre un homme accompagné de deux chiens et un groupe composé de deux adultes et trois mineurs. Pour une raison inconnue, la rixe a dégénéré et le propriétaire des chiens a assené plusieurs coups de couteau au thorax et dans le dos d’un des adultes du groupe. Un de ses chiens a lui aussi été poignardé, vraisemblablement par un adolescent de 15 ans issu de ce même groupe.

Un mineur et un majeur ont été privés de leur liberté. Le parquet de Bruxelles a retenu les infractions de tentative de meurtre à charge d’un majeur, port d’arme prohibée et destruction de choses mobilières, le chien étant considéré comme tel aux yeux de la loi.

Belga (Photo : Google Street View)