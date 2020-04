Auderghem débute la distribution de ses masques buccaux, fabriqués par 180 volontaires

La commune d’Auderghem a débuté ce mardi la distribution de ses masques buccaux, fabriqués par des couturiers et couturières volontaires au sein même de la commune.

Ce mardi, 1 289 masques buccaux ont été distribués par les autorités auderghemoises dans la boîte aux lettres de 557 ménages, et des milliers d’autres sont annoncés d’ici ce dimanche. Ces masques ont été réalisés dans le cadre de l’opération de solidarité “Un masque voor iedereen”, soit une chaîne de citoyens et de membres du personnel qui a mené cette fabrication de masques à bien.

Selon la commune d’Auderghem, 180 couturiers et couturières volontaires ont fabriqué ces masques, soit 7 000 masques cousus ou en cours de production à court terme et 2 500 masques bientôt produits. 37 membres du personnel communal volontaires se relaient également dans l’atelier communal, installé au rez-de-chaussée du Centre culturel d’Auderghem, pour réaliser la prédécoupe des masques, la découpe des tissus, le conditionnement, le repassage des masques ainsi que la logistique autour des tissus et des masques.

L’objectif de l’opération est de fournir un masque à tous les Auderghemois, avec une priorité à ceux qui doivent se rendre au travail en transports en commun et aux personnes âgées de plus de 65 ans. Or, selon une enquête menée par la commune auprès de 954 habitants, 2 Auderghemois sur 5 n’ont pas encore de masque à la maison.

Gr.I. – Photo : commune d’Auderghem