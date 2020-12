RSCA : pas de fracture pour Verschaeren, mais 4 à 6 semaines d’absence

Ce vendredi, Yari Verschaeren a dû quitter le jeu lors de la rencontre entre Anderlecht et Genk.

Si l’on craignait d’abord une fracture du péroné, il s’agit finalement d’une lésion musculaire et ligamenteuse, rapporte samedi après-midi le club, dans un communiqué, suite aux examens médicaux que le joueur a réalisé. “Aucune fracture n’a été constatée lors de ceux-ci, mais bien une lésion musculaire et ligamenteuse. Le staff médical des Mauve et Blanc suivra de près Yari dans les prochains jours“.

UPDATE | Blessure Yari. 👉https://t.co/AhOYKD5jhY Get well soon, Yari. Tu reviendras plus fort. 🟣⚪️💪 pic.twitter.com/fy81kRjqva — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 12, 2020

Les médecins du joueur partent sur une indisponibilité de 4 à 6 semaines, “dans un premier temps“, indique le club.

Vendredi, Verschaeren s’était mal réceptionné sur sa cheville, au cours du match contre Genk.

► Le résumé du match

ArBr – Photo : Belga