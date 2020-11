RSCA : du changement au sein des actionnaires minoritaires

Le Sporting d’Anderlecht a réagit, mardi, aux changements quant aux actionnaires minoritaires du club.

“La direction du RSC Anderlecht, par l’intermédiaire du président Vandenhaute et du CEO Van Eetvelt, réagit positivement aux nouvelles concernant le changement au sein des actionnaires minoritaires“, réagit le club ce mardi. Ainsi, Michael Verschueren reprend les parts d’Alexandre Van Damme et Jo Van Biesbroeck.

“La direction tient à remercier Van Damme et Van Biesbroeck pour leurs nombreuses années de soutien et d’engagement envers le club, et espère continuer de les accueillir en tant que fidèles supporters“, ajoute le club, “Avec Michael Verschueren, qui assumera un rôle plus important chez les actionnaires, nous avons quelqu’un qui connaît particulièrement bien le club et qui est toujours resté étroitement impliqué dans ses activités. Ceci nous renforcera dans le défi de renouer rapidement avec le sommet sportif du football belge et dans l’assainissement du club. Ceci garantit également des contacts étroits avec le niveau européen“.

Le principal intéressé a également commenté que “du fait de mon rôle au sein de l’European Club Association, j’entends contribuer à la réforme du paysage footballistique européen, et faire en sorte que des clubs comme Anderlecht puissent y avoir suffisamment d’opportunités de se développer“.

ArBr – Photo : Belga