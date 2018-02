RSC Anderlecht : les résultats ne suivent pas, les supporters perdent patience

Le RSC Anderlecht ouvrait ses portes au public, ce mercredi, à l’occasion d’un entraînement ouvert qui n’a toutefois pas amené la grande foule. Le groupe bruxellois enchaîne en effet les piètres résultats ces dernières semaines, et cela pèse tant sur le moral des joueurs que des supporters.

Le RSC Anderlecht n’a plus connu la victoire depuis le 21 janvier : après trois matches nuls et une récente défaite au KV Ostende (2-0), club du futur propriétaire de l’équipe bruxelloise Marc Coucke, le moral est au plus bas tant au sein de l’équipe que parmi les supporters. Malgré l’arrivée de Hein Vanhaezebrouck en octobre dernier, les résultats ne suivent pas et pour la première fois de la saison, le public en vient même à s’inquiéter d’une éventuelle non-qualification pour une compétition européenne. Ce qui serait une première depuis 1956 !

Ce mercredi, l’entraînement ouvert du club n’a pas vraiment rassemblé les foules : ils étaient à peine une centaine dans le stade Constant Vanden Stock pour encourager des joueurs qui ne cachaient pas leur visage morne… Les supporters, eux, confirment leur inquiétude. Certains n’hésitent pas à parler de “pire équipe d’Anderlecht depuis des années”.

Le RSC Anderlecht (3e du championnat avec 46 points, à 13 points du leader brugeois) espère enfin inscrire un deuxième succès en 2018, ce vendredi (20h30) à Saint-Trond, dixième du classement.

■ Reportage de Martin Caulier et Thierry Dubocquet.