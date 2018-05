Le RSC Anderlecht en mauvaise posture en Playoffs 1 : voici les scénarios pour encore croire au titre

Suite à sa défaite face au Standard (1-3) ce jeudi et à la victoire du FC Bruges à Charleroi (1-3), le RSC Anderlecht doit désormais compter sur un faux-pas de ses rivaux pour croire au titre.

Le RSC Anderlecht champion de Belgique ? Cela s’annonce de plus en plus compliqué. En effet, suite à la défaite du club face au Standard ce jeudi, le groupe anderlechtois se retrouve désormais en troisième place du classement des Playoffs 1, à cinq points du leader, le FC Bruges. Or, le club brugeois n’a plus besoin que d’un point pour s’assurer le titre dès ce dimanche, face au Standard.

Le classement après la 8e journée des Playoffs 1 :

1. FC Bruges * – 45 points

2. Standard de Liège – 41 pts

3. RSC Anderlecht * – 40 pts

4. La Gantoise – 33 pts

5. Sporting Charleroi * – 33 pts

6. RC Genk – 32 pts

* = 0,5 point à décompter en cas d’égalité au classement final

Désormais, pour que le RSC Anderlecht croit encore au sacre, il faut que trois conditions soient obligatoirement réunies :

– si les Mauve et blanc battent leurs deux derniers matches à La Gantoise (13 mai, 18h) et contre Genk (20 mai, 18h).

– si le FC Bruges perd ses deux derniers matches au Standard (13 mai, 18h) et contre La Gantoise (20 mai, 18h).

– si le Standard ne gagne pas son dernier match au Sporting Charleroi (20 mai, 18h).

Autant dire que le RSCA est en mauvaise posture pour espérer accrocher ses deux rivaux dans ce sprint final. La deuxième place, qualificative pour les qualifications de la Ligue des Champions, s’annonce également difficile à obtenir vu le programme de ces deux dernières journées de Playoffs 1.

