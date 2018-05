Des transferts, 1000 places en plus, des nouveaux restaurants… : voici les plans de Marc Coucke pour le RSC Anderlecht

Le président du RSC Anderlecht Marc Coucke profite de la fin de la saison pour annoncer un nouveau plan de gestion pour le club bruxellois, afin d’assurer son avenir au sommet du football belge.

Marc Coucke réalise ainsi un premier état des lieux du RSCA et présente de nouvelles idées pour l’avenir du club bruxellois. Il évoque notamment la formation des jeunes, l’avenir du stade Constant Vanden Stock, ainsi que la future politique sportive de l’équipe, troisième de la dernière saison du championnat de Belgique.

1.000 places de plus et des nouveaux restaurants

Lors de cette conférence de presse, le président a ainsi annoncé que 1.000 supporters en plus pourront bientôt s’ajouter à la capacité actuelle du stade. Il veut également lancer des “fan zones” pour permettre aux supporters de se rassembler, du côté de la tribune 3 : du wi-fi et un espace pour l’accueil du bus des joueurs seront notamment proposés. Marc Coucke confirme également que les prix des abonnements n’augmenteront pas la saison prochaine. Le service d’achat de billets et d’abonnements sur le site internet va aussi être amélioré.

Le président du RSCA annonce également une rénovation du restaurant Saint-Guidon avec le chef de Bon Bon Christophe Hardiquest, et l’ouverture de six restaurants dans le stade durant les matches. Besix s’occupera de tous ces changements dans le stade, qui devrait être prêt pour la reprise du championnat. Aucune autre information n’a par contre filtré sur un éventuel futur nom pour le stade.

Un match contre le RWDM et quatre transferts

Concernant le sportif, Marc Coucke a annoncé que la prochaine saison s’ouvrira par un match de préparation contre le RWDM, en juillet. “Nous avons décidé que les autres clubs de Bruxelles, comme le RWDM ou l’Union Saint-Gilloise, sont complémentaires avec nous, et non des concurrents”, explique le président. Il annonce également l’ambition du club la saison prochaine : passer l’hiver européen (et donc les phases de poule de l’Europa League) et jouer le titre.

Concernant l’effectif, le président explique qu’il souhaite “un noyau plus grand”, partagé entre “jeunesse et expérience”. Il confirme que des négociations sont en cours pour prolonger le contrat du médian français Adrien Trebel, alors que quatre transferts sont déjà confirmés : Antonio Milic (défenseur croate de 24 ans, KV Ostende), Knowledge Musona (attaquant zimbabwéen de 27 ans, KV Ostende), Luka Adzic (médian offensif serbe de 19 ans, Étoile Rouge) et Kenny Saief (médian israélo-américain de 24 ans, déjà prêté par La Gantoise depuis janvier).

Après l’incompréhension autour de l’avenir de l’équipe féminine, Marc Coucke a confirmé que la formation poursuivra la saison prochaine avec un budget de 450.000 euros, “le plus élevé de Belgique” selon le président.

► Revivez sa conférence de presse :

Press conference Marc Coucke about his plans for the future! Publiée par RSC Anderlecht sur mercredi 23 mai 2018

Photo : Belga/Eric Lalmand