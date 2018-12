Le match Standard-Anderlecht des dames ne devra pas être rejoué, Anderlecht conserve la victoire

Vendredi, la Chambre d’appel de la fédération de football (URBSFA) a décidé que le match entre les équipes féminines du Standard et d’Anderlecht ne devrait pas être rejoué. Le résultat au moment de l’arrêt, 0-1 en faveur des Bruxelloises, est maintenu.

Le match a été interrompu après que des émeutes ont éclaté entre les deux équipes. La rencontre a finalement été arrêtée à 25 minutes de la fin lorsque des hommes encagoulés ont pris d’assaut le terrain, déclenchant des bagarres.

En première instance, le comité sportif pouvait décider le retrait de points, mais ne l’a pas fait. Selon l’instance disciplinaire, le Standard et Anderlecht se partageaient la responsabilité et rejouer le match lui semblait être la meilleure solution. Une amende de 1.500 euros a été infligée aux deux clubs.

Anderlecht a fait appel et a obtenu gain de cause vendredi: “La Chambre d’appel a décidé de déclarer le recours d’Anderlecht recevable et partiellement fondé”. Le match ne doit pas être rejoué et en plus, Anderlecht conserve la victoire. Les deux clubs n’échappent toutefois pas à l’amende de 1.500 euros.

Les deux équipes se sont rencontrées en soirée à Tubize, où Anderlecht dispute ses rencontres à domicile. Les Bruxelloises l’ont emporté 1-0, ce qui leur permet, avec les trois points récupérés suite à la décision de vendredi, de prendre la tête du classement avec 27 points, un de plus que La Gantoise.

Le Standard, 19 points, est quatrième. Le Standard peut encore aller en évocation.

Belga/Crédit: David Catry