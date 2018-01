Marina du bassin Biestebroeck à Anderlecht : la commission de concertation reporte son avis

Le projet de marina aux abords du bassin Biestebroeck à Anderlecht est passé en commission de concertation, ce jeudi. Celle-ci a décidé de reporter son avis.

La commission de concertation a analysé ce jeudi le projet de marina et de logements autour du bassin Biestebroeck, à Anderlecht. Ce premier projet de ce futur quartier a été lancé par le promoteur BPI suite à la confirmation par le gouvernement bruxellois et la commune d’Anderlecht de la mise en place d’un Ppas (plan particulier d’affectation du sol) sur le quartier Biestebroeck, afin de permettre l’aménagement de logements, activités productives, commerces et espaces verts sur cette zone.

Le projet de BPI, dit Key West, propose 302 logements, un hôtel trois étoiles, une crèche, des commerces de proximité, des espaces horeca, 345 places de parking et une marina pour des bateaux de plaisance. C’est ce dernier point qui fait l’objet de nombreux débats. Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et le Centre de rénovation urbaine d’Anderlecht (CRU) craignent notamment dans Le Soir, que ce projet lance une importante spéculation dans le quartier, qui risque de défavoriser la population actuelle. Ils remettent aussi en cause l’enquête publique, affirmant que toutes les parties n’ont pu analyser à temps ce dossier dense.

Finalement, la commission de concertation a reporté son avis à la suite de la réunion de ce jeudi.

Gr.I. – Photo : BPI