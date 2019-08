Le ring extérieur de Bruxelles fermé à Anderlecht : un portique est tombé sur la route, un piéton décédé

Le ring de Bruxelles, en extérieur, était fermé au trafic jeudi matin en raison d’un accident survenu vers 5h30 à hauteur d’Anderlecht en direction de Hal, a indiqué le Centre flamand du trafic.

Selon les premières informations rapportées par la VRT et confirmées par la police sur place, un piéton a voulu traverser le Ring vers 5h30 à hauteur d’Anderlecht et a été renversé par une voiture. Le piéton est décédé.

Une autre voiture a tenté d’éviter l’accident mais a percuté le portique d’un panneau de signalisation qui est tombé sur la chaussée. Le Ring extérieur risque donc d’être fermé durant une bonne partie de la matinée.

Les automobilistes sont priés de quitter le ring à la sortie 15 (Neerpede) et de le reprendre à la 16 (Anderlecht-Zuid Erasmus). Il est également conseillé d’éviter la zone sud du Ring ce jeudi matin.

Voici les déviations proposées par le Centre flamand du trafic :

– Échangeur de Grand-Bigard vers l’E19 Mons-Charleroi : via le ring intérieur

– Échangeur de Grand-Bigard vers l’E429 Hal : via le ring intérieur

– Échangeur de Machelen vers l’E19 Mons-Charleroi : via le ring intérieur

– Échangeur de Strombeek-Bever vers l’E19 Mons-Charleroi : via le ring intérieur

Let op: de Brusselse Buitenring #R0 is VOLLEDIG versperd in Anderlecht. Daar is een auto tegen de paal van een signalisatiebord gereden waardoor dat bord op het wegdek gevallen is. Het verkeer is er stilgevallen. Vermijd de zone!

Gr.I. avec Belga – Photo : Walter Derieuw/Pompiers de Bruxelles