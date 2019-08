Le piéton renversé sur le Ring avait été arrêté pour ivresse durant la nuit

Le parquet de Bruxelles rapporte que la victime de l’accident sur le Ring extérieur de Bruxelles, à hauteur d’Anderlecht, avait été arrêté quelques heures auparavant par la police de Bruxelles-Midi pour ivresse sur la voie publique.

L’homme qui a traversé le ring de Bruxelles à hauteur d’Anderlecht, jeudi vers 5h30 du matin, était âgé de 43 ans. Il avait été admis quelques heures avant à l’hôpital Erasme pour ivresse sur la voie publique, a déclaré jeudi le parquet de Bruxelles. “Il a quitté l’hôpital à un moment donné, et selon les premières constatations de la police, il est ensuite monté sur l’autoroute”, explique Stéphanie Lagasse, porte-parole du parquet. On ne sait toutefois pas combien de temps l’homme est resté à l’hôpital et s’il a été soigné.

L’homme est décédé vers 5h30 après avoir été renversé par une voiture, laquelle a ensuite percuté un panneau de signalisation qui s’est écroulé sur la route. Seul un véhicule serait donc impliqué.

