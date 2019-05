Le Gallois Simon Davies est le nouveau coach principal du Sporting d’Anderlecht

Le Gallois Simon Davies, 45 ans, a été nommé comme le coach principal du Sporting d’Anderlecht, a annoncé le club bruxellois samedi. L’ancien joueur de Manchester United et Chester City, actif à Manchester City, a signé un contrat jusqu’en 2022. Il travaillera sous les ordres de Vincent Kompany, le nouveau manager-joueur des Anderlechtois.

Simon Davies complète le staff sportif, dont feront aussi partie Pär Zetterberg, Karim Belhocine, Jonas De Roeck, Floribert Ngalula et l’entraîneur des gardiens Max de Jong. “Ils assisteront Vincent Kompany dans le développement de sa vision du football au RSCA“, précise le communiqué des Mauves.

Simon Davies a travaillé pendant neuf ans au sein du staff sportif de Manchester City, comme assistant de Patrick Vieira notamment, dont il fut le successeur en 2016 dans l’Elite Development Squad (EDS).

“Sa tâche était de préparer les jeunes talents à une place dans le noyau A. En 2018, il fut responsable – en tant que Head of Academy Coaching – de l’implémentation du style de jeu de Pep Guardiola dans toutes les équipes allant des U13 aux U23 compris”, ajoute encore Anderlecht.

“Quand Vinny m’a demandé de l’accompagner au RSC Anderlecht, je n’ai pas hésité un seul instant”, a expliqué Simon Davies cité par le club bruxellois. “Nous entamons ici un magnifique projet: ramener le RSC Anderlecht à sa vraie place, avec un accent placé sur le développement des jeunes joueurs talentueux.” Floribert Ngalula, qui a joué chez les jeunes à Anderlecht avec Kompany, arrive quant à lui en provenance du BX Brussels, où il a été coach principal durant cinq ans.

Belga/ Photo : Twitter RSCA

Simon Davies new head coach. Welcome in #TeamKompany! #RSCA #COYM ⚽️ More info on https://t.co/lUkR6vkIcd pic.twitter.com/LJa7dXwilI

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 25 mei 2019