Le Centre de Jeunes d’Anderlecht récolte des vivres pour les personnes en difficulté

Le Centre de Jeunes d’Anderlecht a lancé l’opération “CDJ Solidarité-Covid” pour aider les habitants dans la précarité.

Depuis le 18 mars dernier, en pleine crise sanitaire du coronavirus, le Centre de Jeunes d’Anderlecht, installé dans le quartier de Cureghem, a lancé l’opération “CDJ Solidarité-Covid” pour aider les habitants qui vivent dans des conditions précaires, et qui sont encore plus dans le besoin en cette période difficile. L’association a ainsi fourni des bons d’achats à des Anderlechtois grâce à un partenariat avec les magasins Aswak Souss et La Petite Boucherie, et souhaite désormais faire appel à la générosité des Bruxellois pour poursuivre son action de solidarité.

Les jeunes du CDJ d’Anderlecht ont donc lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux. Ils demandent aux particuliers, commerçants et entreprises de les soutenir en leur offrant des vivres non-périssables, afin de soutenir ces personnes dans le besoin. Ceux qui souhaitent faire des dons d’aliments (pâtes, riz, sucre, café, thé,…) et de produits d’hygiène (savon, shampoing, gel, dentifrice, brosse à dents…) peuvent les apporter au CDJ, situé au n°93 de la rue de l’Instruction à Anderlecht, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Le CDJ propose également de venir chercher ces dons à domicile. Ceux qui le souhaitent peuvent contacter le 0486/24.90.38, avec la possibilité d’également faire un don financier pour soutenir l’action de l’association.

Gr.I. – Photo : CDJ d’Anderlecht