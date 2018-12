Kurtis, le garçon qui est tombé dans un étang du Gaasbeek, est sorti de l’hôpital

Le garçon âgé de 4 ans est désormais dans un centre de revalidation, avec l’espoir qu’il puisse revenir à l’école.

Kurtis, le garçon qui s’est noyé le 9 octobre dernier dans un étang du Gaasbeek, lors d’une excursion scolaire de l’école anderlechtoise des Petits Goujons, va mieux. Selon le quotidien Het Nieuwsblad, l’enfant a pu sortir de l’hôpital et est désormais dans un centre de revalidation.

Après avoir été sorti de l’eau, Kurtis avait été pris en charge par les services de secours et transporté à l’Hôpital universitaire de Jette. L’enfant avait été placé dans le coma, et a finalement pu se réveiller près de deux mois plus tard. Une enquête de police ainsi qu’une enquête interne au sein de l’école avaient été lancées suite à ce drame.

Het Nieuwsblad ne précise toutefois pas quand Kurtis pourra revenir à l’école.

Gr.I. – Photo : BX1