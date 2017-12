Hanni offre la victoire à Anderlecht face à La Gantoise au terme d’un petit match

Anderlecht a assuré l’essentiel en s’imposant 1-0 face à La Gantoise mardi lors de la 21e journée de championnat. Les Bruxellois, troisièmes, l’ont emporté dans un match pauvre en occasions.

Sauveur face à Eupen vendredi, le jeune Francis Amuzu, 18 ans, était une nouvelle fois titularisé par Hein Vanhaezebrouck. Pour sa deuxième titularisation, Amuzu était le joueur le plus en vue dans une première période mi-temps très terne de la part des deux équipes. La seule occasion des 45 premières minutes était à mettre à l’actif d’Olivier Deschacht dont la frappe était détournée par Kalinic (18e). La deuxième période était du même acabit et il fallait attendre l’heure de jeu pour voir la première occasion gantoise.

Sylla profitait d’une défense anderlechtoise mal alignée pour se présenter seul face à Sels mais le duel tournait à l’avantage du portier bruxellois (58e). Anderlecht réagissait dans la foulée mais la frappe d’Hanni était trop molle pour inquiéter Kalinic (61e). Alors que l’on se dirigeait tout droit vers un 0-0, les Mauve et Blanc ouvraient la marque sur phase arrêtée. Dendoncker prolongeait le coup franc de Trebel mais Kalinic repoussait dans les pieds d’Hanni qui glissait le ballon dans les filets (77e). La Gantoise était à deux doigts d’égaliser quelques secondes plus tard mais le coup franc de Milicevic frôlait le montant du but anderlechtois (79e). Les Gantois étaient réduits à dix en fin de match suite à l’exclusion de Kalu pour deux cartons jaunes (90e). Avec 40 points, Anderlecht fait le trou à la troisième place en prenant huit unités sur La Gantoise, quatrième. Le leader, Bruges, compte 53 points. Mercredi, la 21e journée se terminera par trois rencontres : Ostende/Genk (18h), Courtrai/Standard et Saint-Trond/Antwerp (20h30).

Belga