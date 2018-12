Gaëtan Van Goidsenhoven devient président de la S.R.P.A. Veeweyde

La Société royale protectrice des Animaux – Veeweyde – a décidé jeudi de confier la présidence de son conseil d’administration à Gaëtan Van Goidsenhoven, député bruxellois et ancien bourgmestre d’Anderlecht. Celui-ci succède à Georges Potelle, décédé le 28 novembre dernier à près de 95 ans.

Gaëtan Van Goidsenhoven aura la tâche de dynamiser et de moderniser une association importante et bien connue, œuvrant pour le bien-être animal et gérant plusieurs refuges, a indiqué la s.r.p.a Veeweyde. Son mandat est non rémunéré.

Le conseiller communal MR est administrateur de Veeweyde depuis 11 ans. Il dit s’être investi de longue date en faveur du bien-être animal.

Avec Belga – Photo : Belga