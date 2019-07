Football : Anderlecht partage à Hambourg après avoir été mené 2-0, Sandler et Nasri jouent 30 minutes

Anderlecht a partagé 2 buts partout en amical à Hambourg, samedi, en match de préparation. Titularisés, Philippe Sandler et Samir Nasri ont disputé leurs premières minutes sous le maillot mauve et blanc. Vincent Kompany, qui a joué à Hambourg entre 2006 et 2008, a également commencé la rencontre.

Hunt (39e) et Narey (46e) ont donné un double avantage à Hambourg. Anderlecht a égalisé grâce à Gerkens (66e) et Colassin (78e). Sandler et Nasri sont restés une demi-heure sur la pelouse avant d’être remplacé respectivement par Bornauw et El Hadj.

Belga