Fermeture des magasins Prémaman du Shopping d’Anderlecht et du City 2

Il ne restera bientôt plus qu’une seule boutique de la chaîne de vêtements pour enfants en Région bruxelloise: celui situé au 510 de chaussée de Ninove 510 à Anderlecht

Le groupe Orchestra-Prémaman, en restructuration, a annoncé mardi en conseil d’entreprise extraordinaire son intention de fermer 22 magasins en plus des 12 dont la fermeture a déjà été lancée fin 2019. Le groupe gardera donc à terme 19 magasins sur les 53 qu’il détenait en Belgique et maintiendra plus de 200 emplois, a-t-il indiqué mercredi. Parmi ces 19 magasins restants, un seul se trouvera encore sur le territoire régional: celui situé dans le quartier Scheut, explique Fabienne Meulemans, permanente Setca.

“Il restera aussi celui de Drogenbos, qui est très grand, et celui de Zaventem”, explique la syndicaliste. Parmi les 12 magasins en cours de fermeture, se trouve par ailleurs l’immense outlet situé au 281 de la chaussée de Ninove. “45 travailleurs sont concernés par la fermeture des 12 magasins et une grosse centaine le sera pour les 22 supplémentaires qui doivent fermer. Une partie d’entre eux pourra être reclassée et il y aura des départs volontaires”, ajoute Fabienne Meulemans.

Un dialogue social en cours

Une réunion de négociations entre direction et syndicats est prévue mardi prochain. La restructuration du groupe en Belgique fait partie d’un plan de sauvegarde plus large initié par la maison-mère française en septembre. Au total, ce sont entre 100 et 150 magasins du groupe qui doivent mettre la clé sous la porte dans le monde, selon Mathieu Hamelle, dont 34 en Belgique. Orchestra-Prémaman est notamment présent en France, Suisse, Espagne et Grèce.

■ Des images de Nicolas Franchomme.

J. Th. avec Belga