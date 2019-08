En attente d’un transfert, Romelu Lukaku s’entraîne… au RSC Anderlecht

Surprise au centre d’entraînement du RSC Anderlecht à Neerpede, ce lundi : Romelu Lukaku est apparu dans une tenue d’entraînement du club bruxellois.

Actuellement dans le flou quant à la prochaine saison, l’attaquant de Manchester United a rejoint le centre d’entraînement du RSC Anderlecht ce lundi afin de parfaire sa condition avec les jeunes du club.

Annoncé en partance de Manchester United, Lukaku était longtemps lié à la Juventus Turin ou l’Inter Milan pour un futur transfert, mais ces options semblent s’évaporer au fil des jours. En attendant, Lukaku a donc décidé de poursuivre les entraînements dans son ancien club.

A man training with Anderlecht while he’s waiting for a move. One of those unexpected twists and turns. #mufc @hlnsport pic.twitter.com/SP4KFGmYYO

— Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) August 5, 2019