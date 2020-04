Émeutes à Anderlecht : la police recherche Moeze Karoui, un Molenbeekois de 18 ans

À la demande du parquet de Bruxelles, la police fédérale publie un avis de recherche et un appel à témoins suite aux émeutes de samedi dernier à Anderlecht, suite au décès d’Adil, un jeune homme de 19 ans.

Dans le cadre des émeutes du samedi 11 avril à Anderlecht, la police recherche activement Moeze Karoui, un jeune homme âgé de 18 ans et domicilié à Molenbeek-Saint-Jean.

Moeze est de corpulence mince et a les cheveux foncés. Il porte une moustache et une barbe. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de training noir de marque « Nike », d’une veste noire à capuche et de baskets noires à semelles blanches.

Si vous avez vu Moeze Karoui ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les services de police via le numéro de téléphone gratuit 0800/ 30 300 ou par e-mail via avisderecherche@police.be.

Photo : Police fédérale