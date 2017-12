Il demande sa compagne en mariage sur la pelouse du RSC Anderlecht

À quelques minutes du coup d’envoi du choc de la 21e journée du championnat de Belgique de football entre le RSC Anderlecht et La Gantoise, Dominique, supporter des Mauve et blanc, a fait sa demande en mariage sur la pelouse du stade Constant Vanden Stock !

Alors que les joueurs de Hein Vanhaezebrouck étaient en train de s’échauffer en vue de la rencontre face aux Gantoise, Dominique est descendu sur la pelouse pour demander sa compagne en mariage devant les centaines de supporters déjà présents. La belle histoire s’est conclue par un “oui”.

Le club n’a toutefois pas encore annoncé de noces en direct du stade.

Gr.I. – Photo : Twitter @RSCAnderlecht

Win or lose, it's already a beautiful day for Dominique and his girlfriend! 😉 And… She said yes! 💍Congratulations to the happy couple! 💜 pic.twitter.com/ybhn4vWaWS

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 26, 2017