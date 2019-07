Culture : le Stabat Mater de Pergolèse à la collégiale Saint-Guidon

Les notes du Stabat Mater, l’oeuvre du compositeur italien Jean-Baptiste Pergolèse, résonneront demain après-midi dans la collégiale Saint-Guidon à Anderlecht.

Un concert ouvert à tous et monté par une poignée d’Anderlechtois.

Il s’agissait au départ d’un projet amateur mais les initiateurs ont réussi à convaincre des musiciens et musiciennes de haut vol, la fabrique d’église et même la manufacteur d’orgue locale. De quoi donner à ce concert, initialement intimiste, une dimension bien plus ample …

Les artistes étaient en répétition cet après-midi. Nous les avons rencontrés.

►Reportage de Valérie Leclercq et Marjorie Fellinger