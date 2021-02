Crise sanitaire : “Il n’y a pas eu de concertation entre Iriscare et les acteurs de terrain lors de la 1ère vague”

Ce jeudi, la commission spéciale Covid du parlement bruxellois mènera ses dernières auditions. Elle entendra plusieurs membres de l’exécutif impliqués dans la gestion de la crise, notamment le ministre-président Rudi Vervoort (PS) et le ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo). Celui-ci est durement critiqué pour sa gestion de la crise par l’opposition MR, dans un article publié ce matin dans La Dernière Heure.

L’exécutif est visé dans son ensemble, mais plus particulièrement son ministre de la Santé, Alain Maron. Les réformateurs lui reprochent entre autres un manque de leadership, d’écoute du terrain, de réactivité et d’anticipation. Autant de défaillances dénoncées également par certains des responsables de santé entendu au cours des travaux de la commission.

Sandra De Breucker, directrice du service de gériatrie à l’hôpital Erasme et vice-présidente de la société belge de gériatrie, en témoigne au micro de Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu ce midi. Elle confirme qu’il n’y a pas eu de concertation formelle entre Iriscare et l’hôpital Erasme, même s’il y a bien eu des rencontres avec les directeurs médicaux. “Il n’y a pas eu non plus de concertation entre Iriscare et la société belge de gériatrie.”, poursuit la médecin. En d’autres mots, les responsables bruxellois n’ont pas vraiment pris le poux des acteurs de terrain. “Nous déplorons l’absence de concertation qui n’a véritablement commencé qu’après la première vague, pour préparer la deuxième.”

Lors de son audition ce matin, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a plaidé pour l’ouverture d’un débat, dans un cadre apaisé, sur la redéfinition d’outils de gestion de crise telle que celle vécue dans le cadre de la pandémie de Covid-19 : “Le Comité de Concertation n’est pas le modèle idéal; le Conseil National de Sécurité, non plus. Nous avons besoin d’une législation qui précise les zones d’ombre.”

S.R.