Bad 79 Anderlecht a perdu ses trois matchs de poule en coupe d’Europe

Le club de Bad 79 Anderlecht a terminé 4e et dernier du groupe 4 du championnat d’Europe des clubs de badminton organisé à Junglinster au Luxembourg.

Raphaël Van Wel, Stéphanie Van Wel, Manon Vervaeke et Alexandre Lallemand ont perdu sur le score indentique de 4-1 successivement face aux Finlandais de Tapion Sulka, aux Norvégiens de Frogner II et des Espagnols de Recreativo las le Orden. Seuls les deux premiers de chaque groupe se retrouvaient en quarts de finale de l’épreuve programmés vendredi. Les Espagnols et les Norvégiens ont terminé dans cet ordre au sein du groupe 4.

Belga