Anderlecht va embaucher 80 personnes pour améliorer la propreté de la commune

Un plan stratégique est sur la table. Le but? Que les habitants voient une différence dès 2021, assure la commune.

Anderlecht lance un plan d’ampleur pour améliorer la propreté de ses rues, annonce ce lundi la commune dans un communiqué de presse. “Conscients que la commune d’Anderlecht connaît d’importants problèmes de propreté et que l’entretien des rues et de l’espace public laisse à désirer, le Collège communal a décidé, à l’initiative du Bourgmestre Fabrice Cumps, d’en faire une priorité et l’affaire de tous“, commence-t-il.

Un budget de 2 millions d’euros sera consacré à ce plan stratégique et 80 personnes vont être engagées afin d’augmenter les heures de nettoyage et d’entretien. “Une présence d’agents d’entretien dans l’espace public sera assurée 7 jours sur 7 et de 7h à 21h, ce qui constitue une avancée majeure pour la commune“. Autre point fort du plan, la commune va organiser 8 « mini-recypark » par semaine, soit un total de plus de 400, ouvert en soirée et en fin de semaine. “Ces installations de proximité amélioreront sensiblement la possibilité de se défaire de ses encombrants“, souligne le communiqué de presse.

