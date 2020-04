La commune d’Anderlecht a décidé de créer une “zone de rencontre” provisoire pour relier le Square de l’Aviation, le square Robert Pequeur, la station de métro Clémenceau et la Place du Conseil pendant cette période de confinement. Dans le cadre d’une phase test et en partenariat avec Bruxelles Mobilité, environ 2 km de rues à Cureghem ont été mises en circulation limitée et sont devenues de l’espace public pour les piétons et cyclistes. Un dispositif pour permettre aux habitants de sortir de chez eux en respectants les recommandations actuelles de distanciation sociale.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Béatrice Broutout.