Anderlecht : une personne intoxiquée après un barbecue dans un garage

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus mercredi soir vers 22h15, dans une habitation rue des Vétérinaires à Anderlecht, pour une personne intoxiquée au monoxyde de carbone. Les pompiers ont découvert que plusieurs personnes faisaient un barbecue dans le garage, non ventilé.

“Le détecteur de CO (monoxyde de carbone) des pompiers s’est déclenché dès qu’ils sont entrés dans l’appartement, situé au 1er étage“, a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. “Aucune source de CO n’a été trouvée dans le logement, mais après des recherches un barbecue réunissant plusieurs participants a été découvert dans le garage du bâtiment. Les gaz de combustion et le CO s’accumulaient dans le local où il n’y avait aucune ventilation et aucun apport d’air frais“, a-t-il poursuivi.

“Le médecin du SMUR arrivé sur place a examiné les participants au barbecue. Une personne était empoisonnée au CO. Elle a été évacuée vers l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé“, a précisé Walter Derieuw.

Les pompiers de Bruxelles insistent sur le fait de ne jamais faire fonctionner un barbecue ou un brasero à l’intérieur. Les gaz de combustion et le CO ne sont pas évacués, s’accumulent et causent des empoisonnements.

Belga