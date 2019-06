Anderlecht : une nouvelle fontaine inaugurée sur la place Clémenceau

En cette période de canicule, toute source d’eau est bonne à prendre. Une nouvelle fontaine a ainsi été inaugurée sur la place Clémenceau, à Anderlecht, avec une œuvre artistique représentant la Terre.

C’est l’artiste H.M.I. qui a ainsi été appelé pour réaliser ce globe terrestre d’un genre particulier, qui trône au milieu de cette grande fontaine sur la place Clémenceau. L’artiste explique avoir voulu rassembler les peuples, avec un globe qui affiche le message “The World is yours” (Le monde est à vous, en anglais), et des continents qui affichent différents symboles.

La fontaine a été mise en place par Bruxelles-Mobilité et a été imaginée et co-construite avec les riverains et les autorités communales. Les enfants et les adultes pourront ainsi en profiter tout l’été.

■ Images et interviews de Thierry Dubocquet.