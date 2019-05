Anderlecht : une nouvelle caserne de pompiers Chaussée de Mons

Le Gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi le projet de construction d’une nouvelle caserne de pompiers à la Chaussée de Mons à Anderlecht. Cette caserne permettra également de relocaliser certains services logistiques du SIAMU, tout comme un équipement sportif indépendant à la caserne et à destination du SIAMU et des riverains.

“L’ambition de la Région est de réaliser à cet endroit un équipement permettant, d’une part, aux pompiers de répondre le plus efficacement possible à leurs missions et, d’autre part, de doter le quartier de Cureghem d’un nouvel équipement tourné vers la ville, au bénéfice des habitants et des usagers du quartier”, soulignent la Secrétaire d’Etat en charge de la Lutte contre l’incendie et le Ministre-président.

Le projet de construction, dont le budget s’élève à 16.5 millions d’euros, porte sur environ 5600 m² bruts. Le futur bâtiment hébergera également des services logistiques actuellement situés à la caserne de l’Etat Major à Héliport (labo masques et lingerie) pour en améliorer le confort et l’efficacité tout en libérant des surfaces à l’Héliport qui est saturé, détaille le communiqué.

T.D / Image: Google Maps