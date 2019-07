Anderlecht : une employée communale décède au volant à Gembloux

La future maman avait 24 ans et était enceinte, rapportent La Capitale et la DH.

Madison, employée au service population de la commune d’Anderlecht, est décédée ce dimanche après-midi dans un accident de la route à Gembloux, rapportent la Capitale et la DH ce mardi. Cette future maman de 24 ans a fait une crise cardiaque au volant. Sa voiture a ensuite percuté un poteau. Les secouristes n’ont pu la réanimer, ni sauver le bébé. Son compagnon, sur le siège passager, a été blessé et emmené à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

“C’est terrible et atroce pour sa famille, d’autant plus qu’elle portait la vie. Toute la commune est sous le choc et s’associe à la douleur de la famille”, confie l’échevine anderlechtoise en charge de la Population, Fabienne Miroir (PS).

Gr.I. – Photo : illustration Belga