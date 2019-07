Anderlecht: une chasse aux enseignes commerciales obsolètes

La commune a contrôlé les enseignes visibles dans la rue Wayez, la chaussée de Mons et la chaussée de Ninove, rapporte la DH.

Il s’agit d’initiative de l’échevin de la Sécurité urbaine et du Contrôle et la Lutte contre les chancres et les marchands de sommeil Alain Kestemont (Défi). “Pour rendre ces quartiers plus attrayants, il faut mettre de l’ordre dans le visuel de ces noyaux commerciaux. On a donc contrôlé toutes les enseignes visibles dans la rue Wayez, la chaussée de Mons et la chaussée de Ninove. Parmi elles, 35 ont été jugées non conformes aux règles urbanistiques et ont dû être enlevées. Des mises en demeure ont été envoyées aux propriétaires, qui s’exécutent tous petit à petit et sans s’y opposer”, explique l’édile dans le quotidien.