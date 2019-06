Anderlecht : trois maisons évacuées cette nuit pour une fuite de gaz

Les secours ont fait évacuer trois maisons dans la nuit de samedi à dimanche, rue des Fruits à Anderlecht, pour une fuite de gaz, a indiqué dimanche matin Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Les occupants ont pu regagner leurs logements peu après 02H00 du matin.

Des riverains ont appelé les pompiers croyant qu’il y avait une fuite de gaz chez eux. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une fuite de gaz en voie publique. Les pompiers ont en conséquence fait évacuer trois maisons et ont sollicité sur place des agents de Sibelga, le gestionnaire des réseaux de gaz et d’électricité à Bruxelles. Ces derniers ont coupé le gaz ainsi que l’électricité qui passait dans le même conduit. Ils ont réparé la fuite. Après ventilation, ils ont remis le gaz et l’électricité.

L’intervention a duré un moment certain. Les pompiers sont arrivés vers 23H20 sur les lieux et le dernier véhicule est reparti vers 02H20 du matin.

Source: Belga / Image: Google Maps