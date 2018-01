Anderlecht ramène 3 points de son périlleux déplacement à Genk (0-1)

Anderlecht, de son côté, certes assuré de se maintenir sur le podium, se doit tout simplement de viser désormais sytématiquement les 3 points dans sa situation.

Trois points sinon rien ! C’était un peu la devise dans les deux camps lors de la deuxième tête d’affiche de dimanche à la Luminus Arena. Genk, quoique déforcé par un virus, avait en effet l’occasion de bondir de la 9e à la 6e place synonyme de play-off I, en cas de victoire. Anderlecht, de son côté, certes assuré de se maintenir sur le podium, se doit tout simplement de viser désormais sytématiquement les 3 points dans sa situation. Il n’était pas favori de ce match chez les bookmakers, qui se sont trompés: 0-1, grâce à un but de Sofiane Hanni à la 45e minute. C’est la 2e défaite en deux matches à domicile pour Philippe Clement, après Courtrai (2-3) lors de la 20e journée.

Pieter Gerkens, un produit de l’Ecole des Jeunes de Genk, aurait pu et dû donner l’avance à Anderlecht dès la 1e minute. Mais l’ex-Trudonnaire, pourtant idéalement servi au deuxième piquet par Dennis Appiah, frappa du gauche à côté du goal… vide.

Alejandro Pozuelo centra vers la tête de Siebe Schrijvers dont la reprise fut détournée en corner par Olivier Deschacht dans l’autre rectangle, à la 3e . Le gardien des mauves Matz Sels a été contraint de neutraliser un envoi de Pozuelo en conclusion d’une belle attaque à la 11e.

Chaque équipe a ensuite été sauvée par le poteau. Genk, à la 17e, après une énergique montée de Kenny Saief dont le centre avait été dévié de la tête par Gerkens. Puis Anderlecht, lorsque le jeune Dante Vanzeir, 19 ans, pour la première fois titularisé au coup d’envoi, toucha le bois extérieur après une nouvelle action lumineuse de Pozuelo à la 22e. Le public qui en avait pour son argent se demandait de quel côté allait tomber le goal d’ouverture de cette agréable rencontre.

Hanni ouvre le score juste avant la pause

C’est le capitaine visiteur Hanni qui apporta la réponse juste avant la mi-temps en lobant habilement le gardien Danny Vukovic après un centre d’Appiah (0-1, 45e). Jere Uronen remplaçait Bojan Nastic sur le flanc gauche de la défense locale à la reprise. Genk allait toutefois se retrouver à dix dès la 54e minute lorsque Ruslan Malinovskiy, déjà averti, écopa d’un second carton jaune pour une semelle sur le genou de Saief.

Edon Zhegrova et Manuel Benson relayèrent Thomas Buffel et Vanzeir pour mener l’assaut final avec des troupes fraîches, mais Anderlecht ne se laissa pas dérober son précieux gain de 3 points. Il talonne Charleroi à 2 points (45-43), et espère voir Bruges, toujours largement devant avec 54 points malgré son nul (2-2) à l’Antwerp, encore accroché ici ou là avant le play-off I.

Genk, 9e avec 27 points, a pour sa part raté l’occasion de réaliser une très bonne opération, mais reste dans la course pour le top 6, à 2 points du Standard.

Belga, photo Belga