Anderlecht : une panthère noire interceptée par la police sur le parking d’un hôtel

Surprise sur le parking de l’hôtel Ibis situé route de Lennik à Anderlecht : une panthère noire a été signalée à la police, qui a dû intervenir avec le soutien de la police fédérale face à cet animal peu habitué aux rues belges.

La police de la zone Midi a été appelée ce jeudi matin vers 5h40 pour une situation pour le moins originale. “Nous avons été appelés par l’hôtel Ibis de la route de Lennik à Anderlecht pour la présence d’une panthère noire”, explique Marie Verbeke, porte-parole de la zone de police. “Des patrouilles sont d’abord arrivées pour sécuriser le parking et isoler l’animal. Nous avons ensuite appelé un vétérinaire spécialisé qui devait venir de Nivelles”. Un hélicoptère de la police fédérale et les pompiers étaient également présents pour s’assurer de la sécurité autour du site.

Finalement, vers 7h00, le propriétaire de la panthère noire s’est identifié auprès de la police. “Il s’agit en fait d’un éleveur d’animaux pour les tournages de films. Et le propriétaire devait partir pour un tournage ce jeudi et venait dormir durant la nuit dans cet hôtel”, continue la porte-parole. “La panthère noire était enfermée dans un van pour chevaux mais elle a réussi à s’échapper”. Le propriétaire a ainsi pu aider la police à intercepter l’animal et à le remettre dans sa cage. “Tous ses documents étaient en ordre”, explique encore Marie Verbeke.

Une belle frayeur, donc, mais pas de dégâts ni de blessure suite à cette petite échappée…

Gr.I. – Photos : Zone de police Midi