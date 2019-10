Anderlecht : le projet d’une nouvelle école aux Acacias présenté aux enseignants

L’avant-projet architectural pour la rénovation-extension des écoles des Acacias/Goede Lucht a été présenté aujourd’hui aux enseignants et à la presse. Le projet prévoit la construction de deux nouveaux bâtiments. Un pour l’enseignement spécialisé francophone «Les Acacias» et l’autre pour l’enseignement fondamental néerlandophone «Goede Lucht».

Un architecte a été désigné et a présenté les différentes esquisses des futurs bâtiments. Le bâtiment ancien de la section francophone sera rénové et relié à la nouvelle construction à travers une passerelle. Cette partie comportera trois locaux de psychomotricité, deux cuisines pédagogiques, des bibliothèques, des locaux de logopédie, sept classes et une salle de professeurs. Le nouveau bâtiment, destiné à l’école «Goede Lucht», comportera un réfectoire avec une cuisine annexée, un local de psychomotricité, six classes, un local de logopédie, une salle de professeurs et deux locaux polyvalents. Une nouvelle salle de sport sera également construite à la place de l’actuelle salle, sur la place Séverine.

Au niveau urbanistique, le projet propose de restructurer la place Séverine, actuellement séparée en deux par une rue. Le projet prévoit de transformer cette voie carrossable en un espace public partagé et de recréer une place unitaire. La conception du projet respecte les conditions du certificat d’urbanisme précédemment délivré en matière d’intégrité urbaine, de rapport avec les bâtiments existants, de continuité végétale et des respects de l’identité paysagère de la cité-jardin.

Le budget total pour ce projet est de 8.500.000 € TVAC, y compris démolitions et abords. Le projet sera soumis à l’enquête publique en août 2020 et le chantier d’aménagement du projet devrait débuter en janvier 2021 et durer au minimum 2 ans, permettant de bénéficier des nouvelles installation pour la rentrée scolaire de 2023 au plus tard.

T.Dest / Image : TRAIT