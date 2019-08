Anderlecht : le Diable rouge Nacer Chadli en route vers les Mauves

Selon plusieurs médias francophones, le Diable rouge et joueur de Monaco, Nacer Chadli devrait bientôt rejoindre les Mauves.

Nacer Chadli est en bonne voie pour signer un contrat d’un an dans le club bruxellois. Il devient le troisième Diable rouge à signer au RSC Anderlecht, après Vincent Kompany et Hendrik Van Crombrugge.

Le joueur âgé de 30 ans avait notamment marqué le but qui a permis à la Belgique de gagner contre le Japon lors de la Coupe du monde 2018.

