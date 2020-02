Anderlecht : la nouvelle crèche Les Roseaux accueillera 49 bambins

La crèche Les Roseaux vient d’être inaugurée à Anderlecht, clos de l’Equerre, dans le quartier Compas. 49 nouvelles places sont ainsi créées. Elles s’inscrivent dans le “plan crèche” de la commune, qui entend répondre au boom démographique.

La nouvelle infrastructure est le fruit d’un partenariat entre la commune, CityDev et la SLRB. Les petits seront entourés par 13 puéricultrices et une assistante psycho-médico-social. L’entretien et la cuisine seront gérées par quatre personnes.

Rédaction web

►Images et interview : Nicolas Franchomme