Anderlecht : interdiction de boire de l’alcool sur la voie publique dans certains quartiers

Suite aux nombreuses plaintes de riverains, le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps, a décidé d’interdire la consommation d’alcool dans certains quartiers. La mesure est valable du 1er juillet au 30 septembre.

Un examen des plaintes a permis de déterminer 3 zones où se concentrent les difficultés : il s’agit d’une grande partie de Cureghem (entre la gare du Midi et la chaussée de Mons en passant par le square de l’Aviation), le centre (rue Wayez, places de la Résistance, de la Vaillance, De Linde et parc Astrid) et La Roue – Bizet (entre la rue Félicien Rops, la place Bizet et les artères principales de la cité-jardin de La Roue).

Les personnes prises en train de consommer de l’alcool pourront être sanctionnées par une amende de 50 euros. Evidemment, la mesure ne s’applique sur les terrasses des cafés et des restaurants ou lors des événements autorisés par la commune.

“Avec cette ordonnance, notre objectif est d’apporter une réponse concrète aux appels à l’aide des habitant·e·s dont la qualité de vie est trop souvent détériorée par quelques individus en état d’ébriété qui causent des nuisances. En offrant cet outil juridique aux policiers de proximité, nous permettons à la population de vivre sereinement et de profiter de leur quartier durant l’été”, précise Fabrice Cumps.

V.Lh. – Photo: BX1